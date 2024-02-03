Başkan Zolan, Atatürk\'ün Denizli\'yi ziyaretini anlattı

Politika

Türk milletinin varoluş mücadelesinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 93 yıl önce Denizli'yi ziyaret ederek onurlandırdığını belirten Başkan Zolan, "Ecdadımız gibi bizler de 93 yıllık onur ve coşkuyu yüreğimizde hissediyoruz. Bu gurur hepimizin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Şubat 1931'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyük Önder Atatürk'ün 93 yıl önce Denizlililerle buluştuğu günün kent için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Milli Mücadele ateşinin ilk kıvılcımının yakıldığı yerlerden biri olan Denizli'miz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde sımsıkı sahip çıktığı Atatürk'ü 93 yıl önce bağrına basmanın mutluluğunu yaşamıştır. Ne mutlu ki bugün böyle şerefle yad ettiğimiz bir hatıraya sahip olmanın onurunu yaşıyor, ecdadımız gibi bizler de 93 yıllık onur ve coşkuyu yüreğimizde hissediyoruz. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin topyekün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için gece gündüz çalıştığını, bugün sanayide, tarımda, ticarette, turizmde, kültür ve sanat alanında bir dünya kenti haline geldiğini işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Büyük Önder'in başlattığı bu yolda büyük ve güçlü Türkiye için gayret etmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin bağımsızlığı için önderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor, 93 yıl önce Ata'mızı şehrimizde ağırlamanın heyecan ve mutluluğunu bugün de yaşadığımızı ifade ediyorum." - DENİZLİ