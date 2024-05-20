'Başkanım Yanımda' Projesi kapsamında Şahnahan Mahallesinde toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Politika

'Başkanım Yanımda' Projesi kapsamında Şahnahan Mahallesinde toplantı düzenlendi

\'Başkanım Yanımda\' Projesi kapsamında Şahnahan Mahallesinde toplantı düzenlendi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesinde gerçekleşen toplantıda kırsal bölgelere yönelik iyileştirme, yenileme ve dönüşüm yatırımlarını anlattı. Mahalle sakinleri ise taleplerini iletti.

20.05.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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'Başkanım Yanımda' Projesi kapsamında mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ederek kısa, orta ve uzun vadede yapacakları çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesinde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında kırsal bölgelere yönelik iyileştirme, yenileme ve dönüşüm yatırımlarını anlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde Şahnahan Mahallesinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AFAD, MASKİ, MOTAŞ, AKSA Doğalgaz ve TEDAŞ Yetkilileri katıldı.

Vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahallenin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda vatandaşları tek tek dinleyerek iletilen talepleri not aldı. Başkan Geçit'in daveti üzerine mahalle toplantılarına katılan kurum idarecileri ise kendi görev ve yetki alanlarındaki çalışmaların yanı sıra planlanan yatırımlar üzerine mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Şahnahan Mahalle Muhtarı Müslüm Akbulut ise, göreve geldiği günden beri vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e sonuna kadar güvendiklerini ve ilettikleri taleplerin çözüme kavuşacağına inandıklarını söyledi.

"Verimli Toplantılar Yapıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, 'Başkanım Yanımda' Projesi kapsamında düzenledikleri mahalle toplantılarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Yeşilyurt'u topyekün ayağa kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Mahalle toplantılarımız gayet verimli ve güzel bir şekilde ilerliyor. Göreve geldiğimiz zaman 'vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz, ilçemizi el birliğiyle, omuz omuza vererek güçlü bir şekilde ayağa kalkması ve geleceğe daha umutla bakması için hep birlikte kenetleneceğiz' şeklinde verdiğimiz sözü bu tür buluşmalarla yerine getirmiş oluyoruz. Biz yaşadığımız sorunların üstesinden ancak bir ve beraber hareket edersek gelebiliriz. Çözüm odaklı bir hizmet anlayışına sahibiz, vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Onların talep ve istekleriyle yatırımlarımıza yön vereceğiz. Mahalle toplantılarımızdan çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Sorunları yerinde öğrenip kararlarımızı daha hızlı alıyoruz. Talepleri yerine getirmek için ilgili kurumlarımızla planlı ve koordineli çalışıyoruz. Toplantılarımızda iletilen sorunları rapor haline getirip, kendi aramızda toplantılar yaparak sorunlara kalıcı çözümler getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Şahnahan'dayız, bu bölgenin tüm ihtiyaçlarını teker teker ele aldık, gerek belediye olarak gerekse de ilgili kurum idarecilerimiz yapılacak hizmetler üzerine vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Ayrıca, gelecekteki projelerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Şahnahan gerek tarımsal potansiyeli gerekse mesire alanlarıyla çok güzel bir bölgemiz, buranın zenginliklerini ön plana çıkarmak içinde farklı alanlarda hizmetler yapacağız. Yeşilyurt'u yeniden ayağa kaldırma hedeflerimizin hayata geçmesinde vatandaşlarımızın destek ve katkısı çalışmalarımıza ayrı bir güç katıyor. Kırsal bölgelerimizi kalkındırmak ve güzel yatırımlarla buluşmasını sağlamak temel vazifelerimiz arasında yer almaktadır. İlçemizin her noktasının daha ferah, daha güzel ve daha iyi şartlara ulaşması için gereken ne varsa yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 'Başkanım Yanımda' Projesi kapsamında Şahnahan Mahallesinde toplantı düzenlendi - Son Dakika

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