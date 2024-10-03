Başkanlardan Söke İçi İşbirliği Vurgusu

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

"Birlikte güçlüyüz ve başaracağız" parolasıyla yola çıkan iki Başkan, Söke'de yapılacak hizmet ve projeleri görüştü. Görüşmede, kentin öncelikleri belirlenerek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımlar üzerinde duruldu.

Geride kalan hizmet süresi içinde Söke'ye önemli yatırımlar kazandırdıklarını beliren Başkan Çerçioğlu, Aydın genelinde olduğu gibi Söke'de de hizmetlerin en verimli şekilde hayata geçirilmeye devam edeceğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Dayanışma içinde hareket ederek şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Söke için güzel projelere imza atacağız" dedi.

Başkan Arıkan ise, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz. Sökemize hak ettiği hizmetleri kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN