Başkanlık Divanı oluşmadığı için TBMM Genel Kurulu 3 Kasım Salı 15.00\'e ertelendi

Başkanlık Divanı oluşmadığı için TBMM Genel Kurulu 3 Kasım Salı 15.00'e ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkanlık Divanı oluşmadığı için TBMM Genel Kurulu toplanamadı. TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin açılışında divanın teşekkül etmediğini belirterek oturumu 3 Kasım Salı saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Beyazıt, birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA
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