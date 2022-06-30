Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti - Son Dakika
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Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti

30.06.2022 12:40
Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde belediye başkanın izine çıkmasının ardından görevini meclis üyesi Arife Günnar'a bıraktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde belediye başkanın izine çıkmasının ardından görevini meclis üyesi Arife Günnar'a bıraktı.

Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna'nın yıllık izne ayrılmasından dolayı görevi vekaleten meclis üyesi Arife Günnar'a bıraktı. Günnar bugün göreve başlarken, beldede başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti. Günnar, beldede ilk kez bir bayanın başkanlık görevi yaptığını, bu görevinde kendisine layık görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Selim Tuna, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti - Son Dakika
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