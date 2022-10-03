Batı Karadeniz DTO seçimleri 9 Ekim'de yapılacak

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) olağan kongresinin 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Batı Karadeniz DTO'nun olağan kongresinin 9 Ekim 2022 Pazar günü Kdz. Ereğli ilçesindeki oda binasında gerçekleştirileceği belirtildi. 112 üyesi bulunan odanın seçimlerinde 96 üyenin oy kullanacağı belirtilirken, kongrede mevcut başkan İrfan Erdem ile Oğuz Ünlüer yarışacak. Adaylardan Oğuz Ünlüer bugün düzenlediği basın toplantısı ile hedeflerini açıkladı. Batı Karadeniz DTO'yu daha iyi yönetebileceklerine inandıklarını söyleyen Ünlüer, mevcut başkan İrfan Erdem'in kendilerinin ağabeyi olduğunu ancak kendisini artık dinlendirmek istediklerini ifade etti. Ünlüer konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Odamızın öneminin kamuoyu tarafından yeterince bilinmediği, dahası bunun hissettirilemediği görüşündeyim. Zira DTO bulunduğu kentlerde; Lojistik, Balıkçı, inşaat, hırdavatçı, marketçi, kasap, nakliyeci ve sayamadığım birçok sektördeki işveren ve işçi deniz taşımacılığına direk veya dolaylı olarak bağlantılıdır, paydaşıdır. Bizler deniz taşımacılığını, denizcilik sektörünü, tersaneciliği ne kadar geliştirebilir ve ne kadar katkı sağlayabilirsek biliyoruz ki diğer tüm sektörler olumlu yönde etkilenecektir. Bu anlayış ve vizyonla Deniz Ticaret Odası yönetimine dinamik ve güçlük bir ekiple adaylığımı açıklıyorum. Bizler genç, dinamik ve işinde tecrübeli bir ekiple odamızı daha iyi yönetebileceğimize inanıyoruz. Mevcut Başkan Sayın İrfan Erdem daha önceki seçimlere bir daha aday olmayacağını açıklamıştı. Haklıydı, çünkü İrfan Erdem Ağabeyimiz yorulmuş ve odamıza, sektörümüze, ilçemize yeni bir değer katamaz hale gelmişti. Onu hak ettiği onursal başkanlıkla bir ağabey olarak artık dinlendirmeyi düşünüyoruz. Bizler sahip olduğumuz tecrübelerimizle dinamik ekibimizle ve kağıt üzerinde değil uygulanabilecek projelerimizle odamıza, sektörümüze, ilçemize yeni değerler katmak için heyecan duyuyor ve 'Varız' diyoruz. Söz veriyoruz: Herkesi kucaklayıcı, çözüm odaklı, şeffaf ve ilerlemeci bir yol izleyeceğiz. Söz veriyoruz; biz oda olarak bu yoldaki taşları engelleri sıkıntıları çözmek için zaman mekan kavramı tanımadan çalışacağız. Söz veriyoruz; Dünyada ülkemizde ve bölgemizde yaşanan pandemi sonrası ve savaş nedeniyle ekonomik olarak yaşanan bazı sıkıntıları İnşallah yapacağımız girişimler atılımlar sayesinde bölgemiz ticaret hacmine katkı sağlayacağız. Söz veriyoruz; Üyelerimizi, tüm paydaşlarımızı ve şehir dinamiklerimizi değişime ortak oldukları için pişman etmeyeceğiz. Üyelerimizin dertlerinin sesi olmaya, sektörümüzün nefesi olmaya, sorunların çözümünde nefer olmaya söz veriyoruz. Özetle ben Oğuz Ünlüer ve birbirinden değerli ekip arkadaşlarım, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası yönetimine talip olduğumuzu açıklıyoruz. Çünkü odamız yönetimi sektörel sorunlarımıza ve şehir gelişimine yeterince ayak uyduramıyor. Bu nedenle odamızda bir yönetim ve anlayış değişikliğine, yeniliğe acilen ihtiyaç var. Son olarak şu anda burada olan ve türü nedenlerden dolayı olamayıp, kalpleri bizimle olan arkadaşlarımızın en samimi selamlarını iletiyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde kamuoyunu ekibimiz ve projelerimizle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Biz denizcilerin yola çıkarken hep duymak istediği bir söz vardır onu kendimize diliyorum: "Allah selamet versin, pruvamız neta olsun." - ZONGULDAK