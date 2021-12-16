Batı Trakya'da Türk öğrenciler okulları protesto edecek - Son Dakika

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Salih Meriç, Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 17 Aralık'ta Batı Trakya genelinde tüm Türk ilkokullarına öğrencilerin gönderilmemesi yönünde alınan kararı desteklediklerini söyledi.

KARDEF Başkanı Salih Meriç, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son yıllarda Türkiye'deki azınlık olarak yaşayan vatandaşlarımıza kültürel, eğitim, dini ve diğer tüm alanlardaki sorunların çözümü noktasında ciddi adımlar atıldı. Özellikle son 10 yılda Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kazanımları uluslararası antlaşmalar ile garanti altına alınan eğitim ve dini özgürlükleri birer birer ya yok ediliyor ya da çeşitli iç hukuk yollarıyla engelleniyor. Federasyonumuz pandemi döneminde açıklanan ve defalarca ertelenen azınlık okulları encümen seçimlerini de yakinen takip etmiş gerekli desteği vermiştir. Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının düzenlediği okul eylemine destek verdiğimizi, Türkiye'deki Balkan camiasının çatı kuruluşu olan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) ve konfederasyonun üyesi olan Karadeniz Rumeli Dernekleri federasyonu 17 Aralık 2021 günü Batı Trakya'da düzenlenen bir günlük çocukları okula göndermeme eylemini yaptığı bir açıklamayla desteklediğini açıkladı" dedi.

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 17 Aralık 2021'de Batı Trakya genelinde tüm Türk ilkokullarına öğrencilerin gönderilmemesi yönünde eylem kararı aldığının altını çizen KARDEF Genel Başkanı Salih Meriç açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Batı Trakya Türk azınlığının ikili ve uluslararası antlaşmalarla edindiği eğitim özerkliğinin tek taraflı olarak Yunan hükümetince ihlal edilmektedir. Yunanistan'ın bu tutumu, en tabii insan haklarından birisi olan eğitim konusunda kendi vatandaşı olan Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının mağduriyetlerine yol açmaktadır. Bu sorunlara dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği'nin aldığı eylem kararını destekliyoruz. Yunan makamlarını uluslararası anlaşmalara ve temel insan haklarına uymaya davet ediyor, Türk kamuoyunu da soydaşlarımızın sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeye çağırıyoruz." - SAMSUN