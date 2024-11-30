Batman Belediyesi\'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL\'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?

Politika

Geçtiğimiz haftalarda terör soruşturması kapsamında kayyum atanan Batman Belediyesi'nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine seslenilen paylaşımda, belediye otobüslerinin neden bakımsızlığa terk edildiğini sordu.

"6 MİLYON TL'Yİ BATMAN'A NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "31 Mart öncesinde düzenli bakım ve onarımları yapılarak Batman halkına gece gündüz hizmet veren 25'i halk otobüsü, toplam32 adet aracımız neden bakımsızlığa terk edilmiştir? Bu sorumsuzluğun ve ihmalin maliyeti olan 6 milyon TL'yi Batman'a nasıl açıklayacaksınız?"

3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı kararı ile DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınmıştı. Açıklamada belediye başkanlarının "geçici bir tedbir olarak" İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.