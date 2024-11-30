Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız? - Son Dakika
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Politika

Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?

Batman Belediyesi\'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL\'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?

Batman Belediyesi, görevinden alınan eski Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine yönelik çarpıcı sorular sordu. Batman halkına hizmet veren halk otobüslerinin neden bakımsızlığa terk edildiğini soran belediye, "Bu sorumsuzluğun ve ihmalin maliyeti olan 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?" dedi.

30.11.2024 22:13
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Geçtiğimiz haftalarda terör soruşturması kapsamında kayyum atanan Batman Belediyesi'nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine seslenilen paylaşımda, belediye otobüslerinin neden bakımsızlığa terk edildiğini sordu.

"6 MİLYON TL'Yİ BATMAN'A NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "31 Mart öncesinde düzenli bakım ve onarımları yapılarak Batman halkına gece gündüz hizmet veren 25'i halk otobüsü, toplam32 adet aracımız neden bakımsızlığa terk edilmiştir? Bu sorumsuzluğun ve ihmalin maliyeti olan 6 milyon TL'yi Batman'a nasıl açıklayacaksınız?"

Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?

3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı kararı ile DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınmıştı. Açıklamada belediye başkanlarının "geçici bir tedbir olarak" İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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Son Dakika Politika Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ferhat Acu:
    Şaka yapıyorlar bence ya yuhhh görende dicek bunlar dört dörtlük belediyecilik yapıyorlar falan 128 milyar TL yokk olduu bir anda 6 milyon ne yaa bide o gösterdiğin arabaların bakımını bırak hepsi 6 milyon etmez 24 41 Yanıtla
  • burhan null:
    hem halkın iradesini gasp et hemde iftira at yüüüh. 11 18 Yanıtla
  • Osman Koca:
    6milyar dolar sandm bi an.6 milyon 2 ev parası la 17 11 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Adam hala 128 milyarı soruyor 128 defa anlatıldı eminim 128 defa daha Anlatılsa gene anlamayacaksınız Eski genel başkanınız anlamadı ki sizin anlamamanız çok normal Öyle parti başkanının böyle seçmeni olması gayet normal 11 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Numara Olmasın Yaşasın AKP 4 7 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    akp 126 milyarı açıkladı ya yeter 2 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    yapma yav akp zihniyeti 125 milyar nerede ayakkabı kutusu Man Adası 17 25 Aralık komik adamlar bunların hesabını verin haram zıkkım olsun 1 1 Yanıtla
  • Bir Yolcu:
    ulkece her kafayı yemiş ?? 0 1 Yanıtla
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