Batman Belediyesine Kayyum Atandı - Son Dakika
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Politika

Batman Belediyesine Kayyum Atandı

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Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama sonrası Canalp, belediye binasına giriş yaptı.

04.11.2024 07:25  Güncelleme: 07:30
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Batman Belediyesine kayyum atandı

BATMAN - Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

Kaynak: İHA

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