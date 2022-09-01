Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı

Batman'da Kozluk Kaymakamlığına atanan Ekrem Güngör, görevine başladı.
Batman'ın Kozluk ilçesine Resmi Gazetenin 12 Ağustos 2022 kararnamesine göre, Edirne İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör atanmıştı. Kaymakam Güngör, geldiği Batman'ın Kozluk ilçesinde görevine başladı.
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde2011-2015 yılları arasında Vergi Müfettişliği yapan Güngör, evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - BATMAN
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