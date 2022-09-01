Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı

01.09.2022 22:18
Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı

Batman'da Kozluk Kaymakamlığına atanan Ekrem Güngör, görevine başladı.

Batman'da Kozluk Kaymakamlığına atanan Ekrem Güngör, görevine başladı.

Batman'ın Kozluk ilçesine Resmi Gazetenin 12 Ağustos 2022 kararnamesine göre, Edirne İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör atanmıştı. Kaymakam Güngör, geldiği Batman'ın Kozluk ilçesinde görevine başladı.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde2011-2015 yılları arasında Vergi Müfettişliği yapan Güngör, evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - BATMAN

YORUMLAR
500
Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı
Kaynak: İHA

Edirne, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 22:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement