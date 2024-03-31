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Batman'da Oy Pusulaları İl Seçim Kuruluna Getiriliyor - Son Dakika
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Politika

Batman'da Oy Pusulaları İl Seçim Kuruluna Getiriliyor

Batman\'da Oy Pusulaları İl Seçim Kuruluna Getiriliyor

Batman'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Kent genelinde sabah saat 07.00 itibari ile sandık başına giden seçmenler, saat 16.00'a kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. İl genelinde 411 bin 3 seçmen bin 424 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

31.03.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Batman'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Batman'da okullarda sayılan oy pusulaları görevliler tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Batman Adliyesi içerisinde bulunan İl Seçim Kurulana getiriliyor.

Kent genelinde sabah saat 07.00 itibari ile sandık başına giden seçmenler, saat 16.00'a kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İl genelinde 411 bin 3 seçmen bin 424 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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