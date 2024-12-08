Batman'da Suriyeliler, Esad Rejimini Kutladı

Batman'daki Suriyeliler Esad rejiminin düşmesini kutladı
BATMAN - Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Batman'da yaşayan yüzlerce Suriyeli Gülistan Caddesi'nde kutlama yaptı.
Suriye'deki Esad rejimini devirmek için harekete geçen muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'a girdi. Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeliler, ellerinde pankartlarla Batman Gülistan Caddesi'nde bir araya gelerek geniş güvenlik önlemleri altında kutlama yaptı.
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