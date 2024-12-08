Batman\'da Suriyeliler Kutlama Yaptı

Politika

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esed rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Batman'da yaşayan yüzlerce Suriyeli Gülistan Caddesi'nde kutlama yaptı.

Suriye'deki Esed rejimini devirmek için harekete geçen muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'a girdi. Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeliler, ellerinde pankartlarla Batman Gülistan Caddesi'nde bir araya gelerek geniş güvenlik önlemleri altında kutlama yaptı. - BATMAN