Batman'daki Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
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Batman'daki Cinayet Aydınlatıldı

12.06.2026 15:02
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Adalet Bakanı Gürlek, Mehmet Şirin Çelik cinayetinin failinin 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyanın yeniden ele alınan çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele aldığını, devletin adaletin tecellisi konusundaki kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gürlek, bu kapsamda 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyanın, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde aydınlatıldığını ifade etti.

Soruşturmada cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair delillere ulaşıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin hedef şaşırtmak ve olay sırasında suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planların da deşifre edildiğini kaydetti.

Bakan Gürlek, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince bugün Batman ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Paylaşımında adaletin tecellisi konusundaki kararlılığı vurgulayan Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şirin, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Cinayet, Batman, Gürlek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman'daki Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika

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