Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler

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Batman'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında kullanılan skandal ifadeler sosyal medyada infial yarattı. Kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişi, muhalefet partilerine hakaretlerde bulundu. Röportaj sırasında küfürler de savuran şahıs "Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir" diyerek muhalefet partilerine oy veren vatandaşları da hedef aldı.

"BİZ HİZBULLAHÇIYIZ" DİYE BAĞIRDI

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan şahıs, "Cihata hazırız, kafalarını keseriz" cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda "Biz Hizbullahçıyız" diye bağırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: DERHAL GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Skandal ifadelerle dolu röportaj büyük tartışma yaratırken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.

"BEN HDP'LİYİM BENİ OYUNA GETİRDİLER"

Tehdit dolu sözler savuran şahıs, Kılıçdaroğlu'nun avukatının harekete geçmesi sonrasında Twitter hesabından bir video paylaşarak özür diledi. Videoda özetle şu ifadeler yer aldı; "Ben HDP'liyim beni oyuna getirdiler, çok para kazanırsın dediler. Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı, ben de devletimi sevdiğim için böyle tepki verdim. Özür diliyorum."