Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler - Son Dakika
Üye Girişi

Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler

30.03.2023 10:27

Batman'daki sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan bir şahsın muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz" açıklaması sonrası bir "özür" videosu yayınlayan şahıs, "Ben HDP'liyim beni oyuna getirdiler, çok para kazanırsın dediler" diyerek kendisini savundu.

Batman'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında kullanılan skandal ifadeler sosyal medyada infial yarattı. Kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişi, muhalefet partilerine hakaretlerde bulundu. Röportaj sırasında küfürler de savuran şahıs "Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir" diyerek muhalefet partilerine oy veren vatandaşları da hedef aldı.

"BİZ HİZBULLAHÇIYIZ" DİYE BAĞIRDI

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan şahıs, "Cihata hazırız, kafalarını keseriz" cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda "Biz Hizbullahçıyız" diye bağırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: DERHAL GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Skandal ifadelerle dolu röportaj büyük tartışma yaratırken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.

"BEN HDP'LİYİM BENİ OYUNA GETİRDİLER"

Tehdit dolu sözler savuran şahıs, Kılıçdaroğlu'nun avukatının harekete geçmesi sonrasında Twitter hesabından bir video paylaşarak özür diledi. Videoda özetle şu ifadeler yer aldı; "Ben HDP'liyim beni oyuna getirdiler, çok para kazanırsın dediler. Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı, ben de devletimi sevdiğim için böyle tepki verdim. Özür diliyorum."

YORUMLAR
500
Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi? Karar vermek için yalnızca birkaç saati var İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi? Karar vermek için yalnızca birkaç saati var

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefeti 'kafalarını kesmekle' tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler
10:14 Muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıs özür diledi: Çok para kazanırsın dediler
10:09 Muharrem İnce'den Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" çağrısına yanıt: Ne yaptığımı biliyorum
10:08 Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor
10:02 Bu takımları reddetme şansı yok! Real Madrid ve Barcelona Arda'nın peşinde
09:58 Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
09:52 Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
09:55 İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok
09:49 İnce canlı yayında oy oranını açıkladı, ünlü anketçiden yanıt gecikmedi: Böyle bir tablo yok
09:39 Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 10:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement