Battalgazi Belediye Başkanı Alişar Mahallesi\'nde sorunları yerinde tespit etti

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Alişar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahallenin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla istişarelerde bulundu.

Sahada sürekli vatandaşlarla diyalog halinde olan, sorunlarını yerinde dinleyip çözmek için mahalle sakinleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Alişar Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu. İlçe sakinlerinin her alandaki sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşkın, "Kışa girmeden Alişar Mahalle'mizi doğal gaz ile buluşturacağız" dedi.

Başkan Taşkın: "Her mahalleye eşit hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Belediye hizmetlerini yürütürken ilçe sakinlerinin fikirlerine ve taleplerine önem verdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Mahallemizin sorunlarını gelip yerinde dinlemek, yerinde tespit etmek, beraber istişare etmek daha sağlıklı oluyor. İlk ağızdan hem mahalle muhtarı hem hemşehrilerimizin ağzından sorunları dinlemek daha verimli. Birinci sorun doğal gaz. Son olarak doğal gazın buraya gelmesi için meclis kararı aldık. Büyükşehir'e gönderdik; şu anda büyükşehir meclisinde bu kararı almak için çalışıyoruz. İnşallah bu sorunu aşacağız hep birlikte. Doğal gaz yetkililerini davet ettik, geldiler. Mahallemizin durumuyla ilgili bilgi alış verişinde bulunduk. Bu sene inşallah kışa girmeden doğal gaz ile Alişar Mahalle'miz buluşmuş olacak. Biz bir an önce mahallemizin doğalgaz ile buluşmasını istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, her mahalleye eşit hizmet götürmek ve halkımızın beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Alişar Mahalle'miz için değil, tüm mahallelerde kapsamlı çalışmalar yürüterek her alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ellerimizden gelenin en iyisini yapıyoruz; yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA