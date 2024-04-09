Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapıldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısı olan Nisan ayı olağan toplantısında 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken belediye meclis başkan vekillikleri, divan katipleri, encümen, Belediyeler Birliği Meclisi, KAYHİB Meclisi, Tarihi Kentler Birliği Meclisi ve komisyon üyeleri belirlendi. Battalgazi Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu da oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Taşkın: "Birlik Olacağız, Beraber Hizmet Edeceğiz"
Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve yoklamanın ardından başlayan 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısının Malatya ve Battalgazi için hayırlı olmasını temenni eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Dostun evi gönüllerdir; gönüller yapmaya geliyoruz inşallah. Muhakkak gönüllere dokunacağız. Şehri birlikte yöneteceğiz. Şehrin bütün dinamiklerini sürekli katacağız. Ortak aklı egemen kılacağız. Birlikte güzelleşeceğiz. Şehir birlikte güzel olur. Birlik olacağız, beraber hizmet edeceğiz. Hiçbir etnik kimliği, görüşü dışarda tutmadan bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp sürecimize katıp birlikte şehri kalkındıracağız. Yok olmuş bir şehri imar ve inşa için büyük bir yükün altına gireceğiz. Rabbim yükümüzü hafif etsin. Başarılarımızı daim kılsın. Yolumuzu açık etsin. Her türlü kaza, bela ve iftiradan korusun. Bu meclisin 5 yıl boyunca huzur içinde verimli çalışmasını temenni ediyorum" dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Battalgazi Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Uşak Valisi Turan Ergün ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı arife gününde şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Ziyarete Uşak protokolünden birçok isim katıldı. İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Vali Ergün ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktı.
Adıyaman Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Tutdere, yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak yeni dönemin Adıyaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değindi. Bahçeli, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için çok sert ifadeler kullanarak mazbatanın verilmesini skandal olarak nitelendirdi ve Türk milletinin teröre karşı duracağını vurguladı.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, mutluluk ve kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini paylaştı.
Besni Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde AK Parti adayı Reşit Alkan, CHP'nin adayı Vakkas Acar'ı 37 oy farkla geride bırakarak kazandı. CHP'nin itirazlarına rağmen sonuç değişmedi ve Reşit Alkan mazbatasını alarak göreve başladı. Alkan, göreve başlamasının ardından depremde hayatını kaybeden şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?