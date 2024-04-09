Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapılan meclis toplantısında yeni dönemin ilk kararları alındı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

09.04.2024 12:16  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapıldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısı olan Nisan ayı olağan toplantısında 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken belediye meclis başkan vekillikleri, divan katipleri, encümen, Belediyeler Birliği Meclisi, KAYHİB Meclisi, Tarihi Kentler Birliği Meclisi ve komisyon üyeleri belirlendi. Battalgazi Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Taşkın: "Birlik Olacağız, Beraber Hizmet Edeceğiz"

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve yoklamanın ardından başlayan 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısının Malatya ve Battalgazi için hayırlı olmasını temenni eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Dostun evi gönüllerdir; gönüller yapmaya geliyoruz inşallah. Muhakkak gönüllere dokunacağız. Şehri birlikte yöneteceğiz. Şehrin bütün dinamiklerini sürekli katacağız. Ortak aklı egemen kılacağız. Birlikte güzelleşeceğiz. Şehir birlikte güzel olur. Birlik olacağız, beraber hizmet edeceğiz. Hiçbir etnik kimliği, görüşü dışarda tutmadan bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp sürecimize katıp birlikte şehri kalkındıracağız. Yok olmuş bir şehri imar ve inşa için büyük bir yükün altına gireceğiz. Rabbim yükümüzü hafif etsin. Başarılarımızı daim kılsın. Yolumuzu açık etsin. Her türlü kaza, bela ve iftiradan korusun. Bu meclisin 5 yıl boyunca huzur içinde verimli çalışmasını temenni ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Battalgazi Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Uşak'ta Vali Ergün ve Heyeti Şehitlik Ziyaretinde Bulundu
    12:37 Uşak'ta Vali Ergün ve Heyeti Şehitlik Ziyaretinde Bulundu

    Uşak Valisi Turan Ergün ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı arife gününde şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Ziyarete Uşak protokolünden birçok isim katıldı. İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Vali Ergün ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktı.

  • Adıyaman Belediyesi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    12:36 Adıyaman Belediyesi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    Adıyaman Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Tutdere, yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak yeni dönemin Adıyaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.

  • Bahçeli: Van'da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır
    12:32 Bahçeli: Van'da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değindi. Bahçeli, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için çok sert ifadeler kullanarak mazbatanın verilmesini skandal olarak nitelendirdi ve Türk milletinin teröre karşı duracağını vurguladı.

  • Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı
    12:30 Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

    Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, mutluluk ve kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini paylaştı.

  • Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi
    12:25 Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi

    Besni Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde AK Parti adayı Reşit Alkan, CHP'nin adayı Vakkas Acar'ı 37 oy farkla geride bırakarak kazandı. CHP'nin itirazlarına rağmen sonuç değişmedi ve Reşit Alkan mazbatasını alarak göreve başladı. Alkan, göreve başlamasının ardından depremde hayatını kaybeden şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.

  • Gemlik'te huzur ve güven operasyonları sonuç verdi: 39 kişi tutuklandı
    12:22 Gemlik'te huzur ve güven operasyonları sonuç verdi: 39 kişi tutuklandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.


12:32 Bahçeli: Van’da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır Bahçeli: Van'da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
09:03 Dolar, euro ve altında son durum Dolar, euro ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement