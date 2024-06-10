Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çöşnük Mahallesi sakinleriyle istişarede bulundu - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çöşnük Mahallesi sakinleriyle istişarede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte Çöşnük Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

10.06.2024 14:50
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte Çöşnük Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun, istek ve önerilerini yerinde dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Çöşnük Mahallesi sakinleriyle buluşarak istişarelerde bulundu.

Başkan Taşkın: "Bakanlığımızla sıkı bir diyalog halindeyiz"

Sorunların çözümü noktasında mahalle sakinlerinin desteği ve katılımının önemli olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Çöşnük Mahallemizin sorunlarını muhtarım ve mahalle başkanım bizlere iletiyorlar. Sorunları çözme noktasında elimizden geleni yapacağız. Hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz. Bunları yaparken belediyemizin ekonomisini belli bir dengede tutacağız ki hizmetlerimizi hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirelim. Rabbim devletimize zeval vermesin. Depremde ağır hasar alan ilimizde büyük bir gayret, büyük bir çalışma var. İnşallah iş yerlerinin belli bir kısmı yılbaşında teslim edilecek. Yine Kapalı Çarşı'nın ön kısmı seneye bu zamanlar bitmiş olacak. Çalışmaların başladığı yerlerde esnaflarımızın zarar görmemesi için konteynerleri ayarlanıyor. Deprem konutlarında 7-8 bin evimiz bitme noktasında. Yine bölgemiz içerisinde Çamurlu'da bitme aşamasında olan konutlarımız var. Kuralar çekilecek. Hummalı bir çalışma var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bizler de hem Yeşilyurt hem Battalgazi olarak kendi bölgemizle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla sıkı bir diyalog içerisindeyiz. Depremin izlerini silme noktasında büyük bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Mahallelerimizde parklarımızın durumu, temizlik konuları ve diğer ihtiyaçlar noktasında kendi çalışmalarımızı, planlamalarımızı yapıyoruz. Sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

Başkan Er: "Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz"

Amaçlarının bir an önce vatandaşların kalıcı konutlarına ve kalıcı iş yerlerine kavuşması olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Bayram Başkanımızın belirttiği gibi bir taraftan konutlarımız yapılıyor, bir taraftan merkezde çarşımız yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Müsterih olun, herkes elinden geleni yapıyor. Eylül ayında 12 bin konutumuz hazır olacak. Bizlere güvenin, devletimize güvenin. Bayram Başkanımın da ifade ettiği gibi rutin çalışmalarımız devam ediyor. İlçe belediye başkanlarımızla biz uyumlu bir şekilde çalışma içerisindeyiz. Şehrin buna da ihtiyacı var. İnşallah buna hep devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başkanlarımız gerekeni yapıyor"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, "Bizler hem il, ilçe teşkilatlarımız hem de belediye başkanlarımızla birlikte yaranın bir an önce iyileştirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Hem TOKİ'de hem de şehir içindeki ticari alanların bir an önce ayağa kalkması için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızın bir ayağı burada, bir ayağı da Ankara'da. Başkanlarımız gerekeni yapıyor; yapmaya da devam edecekler" sözlerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çöşnük Mahallesi sakinleriyle istişarede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çöşnük Mahallesi sakinleriyle istişarede bulundu - Son Dakika
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