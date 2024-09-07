Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'yü makamında ağırladı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'yü makamında ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü\'yü makamında ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'yü makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, 6 Şubat depreminin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmaları ve kentin geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

07.09.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'yü makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, 6 Şubat depreminin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmaları ve kentin geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili Abbas Güçlü'ye detaylı bilgi verirken, ilçenin toparlanma sürecinde hayata geçirilen projeleri ve hedefleri de anlattı. Şehirdeki ticari hayatın yeniden canlanması, esnafların desteklenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri üzerine konuşuldu.

Ziyaret sonrası Başkan Taşkın, Abbas Güçlü'ye çeşitli hediyeler takdim ederek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Abbas Güçlü ise Malatya'nın yeniden inşa sürecindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Malatya'nın bu zorlu dönemi aşarak daha güçlü bir şekilde yeniden yapılanma sürecine girdiğini vurgulayarak, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'yü makamında ağırladı - Son Dakika

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