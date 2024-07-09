Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Öğretmenevi konteyner çarşısının üstünü kapattı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Öğretmenevi konteyner çarşısının üstünü kapattı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Öğretmenevi konteyner çarşısının üstünü kapattı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirerek, yıkılan öğretmenevi arazisine kurulan konteyner çarşısının üstünü kapattı. Bu sayede esnafın daha rahat etmesi sağlandı.

09.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, seçim öncesinde esnafa verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Taşkın, son olarak yıkılan öğretmenevi arazisine kurulan konteyner çarşısının üstünü kapatarak esnafın daha rahat etmesini sağladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Öğretmenevi konteyner çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnaflarla görüşen Başkan Taşkın, seçim öncesi verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Taşkın, konteyner çarşının üstünün kapatılmasının önemine vurgu yaparak, "Maalesef konteyner çarşımız, yağmur ve güneşe karşı korunaksızdı. Esnaf ağabeylerimize ve kardeşlerimize sözümüz vardı. Seçimden sonra inşallah çarşının üzerini kapatacağız dedik. Bu sözümüzü yerine getirdik, Çarşının üstünün kapatılmasıyla birlikte hem esnaflarımız hem de müşteriler daha rahat edecek. Konteynerde ticaret yapmanın zorluklarını biliyoruz. 20 metrelik bir alanda ticaret konforu olmaz. Ancak büyük bir felaket yaşadık. Servetler kayboldu, canlar gitti. Bu zorlukları bir nebze de olsa hafifletmek adına çarşı koridorunun üstünü kapatma çalışmasını gerçekleştirdik. Sizin kazancınız olduğu zaman biz mutlu olacağız. Siz mutlu olduğunuz zaman Malatya mutlu olacak. Bu enkazı hep birlikte kaldırabiliriz. Birbirimize sabırla destek olacağız ve yapıcı eleştirilerle eksikliklerimizi gidereceğiz. Bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmek istemiyoruz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve burada yaşamaya devam edeceğiz. Şehrin ayağa kaldırılması hepimizin önceliğidir. Bu güzel ev sahipliği için hepinize teşekkür ederim. Emrinizde ve hizmetinizde olacağız. Gecikirsek de bunu yoğunluğumuza verin. Fırsat buldukça sizleri ziyaret etmeye, çayınızı içmeye geleceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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