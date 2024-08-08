Battalgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kışla Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne taşınan esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Taşkın, acil yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, rezerv alan ilan edilen Kışla Caddesi'nin yıkılacak olması sebebiyle Millet Bahçesi konteyner çarşısına taşınan esnafları ziyaret etti. Başkan Taşkın, esnafların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanacağını belirterek, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. Esnaflar, Başkan Taşkın'ın duyarlılığından memnuniyetlerini dile getirirken, bu ziyaretten dolayı Başkan Taşkın'a teşekkür ettiler.

Esnafların her daim yanlarında olduklarını ve onların sorunlarını dinlemeye geldiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugün millet bahçemizin yerine oluşturulan konteyner çarşısındaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Burada olan esnaflarımız daha çok Kışla Caddesi ve İstanbul Pasajı'ndan gelen esnaflarımız. Esnaf arkadaşlarımızın ticaretinin kolaylaşması için çözülmesi gereken sorunları var. Zemin, aydınlatma ve internet sorunları mevcut. Bu sorunları ilgili yerler ile görüşüp koordineli bir şekilde çözeceğiz. Esnaflarımız müsterih olsun, Battalgazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer tüm kurumlar eşgüdümlü bir şekilde sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Zor bir süreçten geçtik. Konteyner kentte ticaretin zor olduğunun farkındayız. Ama çarşımız yükseliyor. Burada bulunan esnaflarımız zaten geçici olarak burada kalacaklar. Çarşımız bittiği an yerlerine geçecekler. Kışla Caddesi esnafımızın çoğu Kanalboyu ve Millet Bahçesi'ne taşındı. Vatandaşlarımızın gideceği esnafın yerini rahat bulması adına Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştirdik. 'Esnafım Nerede'. İnternet sitemiz olan www.battalgazi.bel.tr adresi üzerinden 'Esnafım Nerede' bölümüne girildiğinde hangi esnafın nerede olduğu görülebilecek. Esnaf kardeşlerimiz de www.battalgazi.bel.tr adresinden 'Esnafım Nerede' bölümüne kayıt olup giriş yaparak konumlarını o adrese ekleyebilecekler. Ticareti kolaylaştırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemşerilerimizin ve esnaflarımızın ticaretini kolaylaştıracağız" diye konuştu. - MALATYA