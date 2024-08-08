Battalgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kışla Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne taşınan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm için talimatlar verdi.

08.08.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kışla Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne taşınan esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Taşkın, acil yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, rezerv alan ilan edilen Kışla Caddesi'nin yıkılacak olması sebebiyle Millet Bahçesi konteyner çarşısına taşınan esnafları ziyaret etti. Başkan Taşkın, esnafların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanacağını belirterek, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. Esnaflar, Başkan Taşkın'ın duyarlılığından memnuniyetlerini dile getirirken, bu ziyaretten dolayı Başkan Taşkın'a teşekkür ettiler.

Esnafların her daim yanlarında olduklarını ve onların sorunlarını dinlemeye geldiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugün millet bahçemizin yerine oluşturulan konteyner çarşısındaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Burada olan esnaflarımız daha çok Kışla Caddesi ve İstanbul Pasajı'ndan gelen esnaflarımız. Esnaf arkadaşlarımızın ticaretinin kolaylaşması için çözülmesi gereken sorunları var. Zemin, aydınlatma ve internet sorunları mevcut. Bu sorunları ilgili yerler ile görüşüp koordineli bir şekilde çözeceğiz. Esnaflarımız müsterih olsun, Battalgazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer tüm kurumlar eşgüdümlü bir şekilde sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Zor bir süreçten geçtik. Konteyner kentte ticaretin zor olduğunun farkındayız. Ama çarşımız yükseliyor. Burada bulunan esnaflarımız zaten geçici olarak burada kalacaklar. Çarşımız bittiği an yerlerine geçecekler. Kışla Caddesi esnafımızın çoğu Kanalboyu ve Millet Bahçesi'ne taşındı. Vatandaşlarımızın gideceği esnafın yerini rahat bulması adına Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştirdik. 'Esnafım Nerede'. İnternet sitemiz olan www.battalgazi.bel.tr adresi üzerinden 'Esnafım Nerede' bölümüne girildiğinde hangi esnafın nerede olduğu görülebilecek. Esnaf kardeşlerimiz de www.battalgazi.bel.tr adresinden 'Esnafım Nerede' bölümüne kayıt olup giriş yaparak konumlarını o adrese ekleyebilecekler. Ticareti kolaylaştırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemşerilerimizin ve esnaflarımızın ticaretini kolaylaştıracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kışla Caddesi, malatya, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement