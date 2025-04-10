Battalgazi Belediye Başkanı\'ndan Hukuksuzluğa Geçit Yok Mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye meclis toplantısında yaptığı açıklamalarda hukuka aykırı hiçbir işleme müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "Hukuksuz bir evraka imza atanı kulağından tutar savcılığın önüne atarım" dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li ilçe belediyeleri ile ilgili yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini korurken, Malatya'da AK Parti'li Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, tüm belediye personeline net mesaj verdi.

Belediye personeline yönelik konuşmasında adalet ve hesap verebilirlik vurgusu yapan Başkan Taşkın, "İşinizi hukuka uygun yapın. Hukuksuz iş yaparsanız size sahip çıkmam. 27 yıllık hukukçuyum, hukuksuzluğa asla göz yummam. Herkes yaptığı işten sorumludur. Biz siyaseten değil, hukuk çerçevesinde korunmayı savunuyoruz. Hukuk, hepimizi bir arada tutan yegane unsurdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın ayrıca, belediyecilik anlayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrafla mücadele ettiklerini ve tasarrufu öncelediklerini vurgulayan Taşkın, "Makam aracını değil, şahsi aracımı kullanıyorum. Sabah 8'de mesaiye başlıyor, vatandaşın emanetini kendi malımız gibi koruyoruz. Hiçbir israfa geçit vermedik. Reklam ya da şov peşinde değiliz. Belediyecilik, günü verimli geçirmek, insan odaklı çalışmak ve adaletle hizmet etmektir" diye konuştu. - MALATYA