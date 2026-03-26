Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'dan esnaf odalarına ziyaret
Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'dan esnaf odalarına ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'dan esnaf odalarına ziyaret
26.03.2026 20:23  Güncelleme: 20:24
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'daki esnaf odalarını ziyaret ederek yeni dönemdeki yönetim kurullarına başarılar diledi. Programda deprem sonrası ticari merkezi ele alındı ve yeni çarşı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ile çok sayıda esnaf odasını ziyaret ederek, yeni dönemde görev alan yönetim kurullarına başarı dileğinde bulundu.

Programda deprem sonrası şehrin ticari merkezi olan Akpınar ve çevresindeki dükkanların teslim süreci ile ulaşım esnafının yer sorunları ele alındı. Başkan Taşkın, Yeni Cami ile Akpınar arasındaki yaklaşık 3 bin dükkanın 10 gün içinde vatandaşlarla buluşacağını açıklayarak, "Esnaf odalarımız şehrimizin değerleridir, çarşımızın bel kemiğidir. Önümüzdeki hafta açılacak alan hemşerilerimizle buluşacak. Çok modern ve güzel bir çarşı olacak. Hep birlikte şehrimizin ayağa kalkması için katkı sunacağız. Esnafımızın sorunları bir günde çözülmez; ama ortak akılla ilerleyeceğiz" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise belediye ile esnaf arasındaki diyaloğun önemine değinerek, "Esnafın en kısa sürede yeni çarşıya taşınması gerekiyor. Çarşısız şehir olmaz. Başkanımız Malatya'yı ve halkını iyi bilen bir isimdir. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce de açılacak yeni caddeyle toplu taşımada önemli kolaylıklar sağlanacağını belirterek, "Başkanımız her zaman esnafımızın yanında oldu. Yeni cadde, şehir merkezindeki yolculuk hareketlerine katkı sağlayacak. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Ekonomi, Malatya, Deprem, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
