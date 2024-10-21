Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Esnafın Sorunlarını Dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Esnafın Sorunlarını Dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ankara Konteyner Esnaf Çarşısı'nda esnaflarla bir araya gelerek sorunları dinleyip çözüm önerilerini paylaştı. Taşkın, esnafın daha rahat bir hizmet sunabilmesi için destek sağlayacaklarını vurguladı.

21.10.2024 17:42  Güncelleme: 17:44
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ankara Konteyner Esnaf Çarşısı'nda esnaflarla buluşarak hem sorunları yerinde dinledi hem de çözüm önerilerini paylaştı. Taşkın, "Esnaf kardeşlerimizin daha rahat bir ortamda hizmet vermesi için üzerimize düşeni yapacağız" diyerek, belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ankara Konteyner Esnaf Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinlemek üzere esnaflarla bir araya geldi. Başkan Taşkın, hem çarşının mevcut durumu hem de ticaretin canlanması için yapılabilecek çalışmalar üzerine esnafla istişarelerde bulundu. Taşkın, esnafların taleplerini not aldığını belirterek, "Esnaflarımızın daha rahat ve verimli bir ortamda hizmet verebilmeleri için belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Ziyarette öne çıkan en büyük sorunlardan birinin tanıtım eksikliği olduğunu dile getiren Taşkın, bu sorunları çözmek adına gerekli adımların atılacağını belirterek, "Buradaki en büyük sıkıntılardan biri, çarşıya yönlendirmelerin zayıf olmasıdır. Esnaf kardeşlerimizin ifade ettiği gibi, çarşıyı bulmakta zorluk çeken vatandaşlarımız var. Bu konuda tanıtım ve reklam çalışmaları yaparak halkımızı buraya çekeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ticaretin canlanması için hızlı adımlar atacağız"

Başkan Taşkın, Ankara Esnaf Çarşısı'nın yıkılan öğretmenevinin yerine kurulan geçici bir ticaret merkezi olduğunu hatırlatarak, buranın temiz ve nezih bir alışveriş ortamı sunduğunu belirtti. Farklı sektörlerden esnafların bir araya geldiği çarşının şehre katkı sağladığını ifade eden Taşkın, "Tüm hemşehrilerimizi buraya alışveriş yapmaya davet ediyorum. Bu nezih çarşıyı hep birlikte güzelleştirecek, esnaflarımızın yanında olacağız. Esnaflarımız, tamamlanacak inşaat sürecinin ardından kalıcı yerlerine taşınacaklar. Ancak, bu geçici sürecin esnafımız için bir zorluk olmaması adına belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız ve ticaretin aksamaması için tüm desteği sağlayacağız. Hem esnafımızın işleri kolaylaşacak hem de vatandaşlarımız daha rahat bir alışveriş deneyimi yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Taşkın, eksikliklerin hızlıca giderileceğini belirterek, "Esnaf kardeşlerimizle dertleştik, sorunları not aldık. Birlikte bu süreci atlatacak ve Ankara Konteyner Esnaf Çarşısı'nı hak ettiği konuma getireceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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