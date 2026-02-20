Battalgazi Belediyesi iftarı çadırlarda değil restoranda veriyor - Son Dakika
Battalgazi Belediyesi iftarı çadırlarda değil restoranda veriyor

Battalgazi Belediyesi iftarı çadırlarda değil restoranda veriyor
20.02.2026 12:26  Güncelleme: 12:27
Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kiraladığı restoran ortamında her akşam yüzlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturuyor.

Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kiraladığı restoran ortamında her akşam yüzlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturuyor.

Malatya'da deprem sonrası dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar organizasyonlarını sürdürüyor. Önceki yıllarda çadırlarda gerçekleştirilen iftar programları, bu yıl belediye tarafından kiralanan restoran alanında düzenleniyor. Günlük olarak hazırlanan menüde üç çeşit yemek ve tatlı yer alırken, farklı noktalarda verilen iftarlarla birlikte toplam yaklaşık 700 kişiye her gün iftar hizmeti sunuluyor.

Ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar sofralarına katılan vatandaşlar, sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşlardan Nedim Akdar, Ramazan ayında böyle bir hizmetin kendileri için önemli olduğunu belirterek, iftar sofralarının dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Cumali Özaslan ise deprem sonrası zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatarak, belediyenin vatandaşların yanında olmasının kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi. Sezer Çay da iftarların daha düzenli ve uygun bir ortamda sunulmasından memnun olduklarını ifade ederek, bu hizmetten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar programlarını sürdürerek vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek. - MALATYA

Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi iftarı çadırlarda değil restoranda veriyor - Son Dakika

