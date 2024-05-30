Battalgazi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Battalgazi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında belediye bünyesinde çalışan memurları kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında memurlara yüzde 120 oranında artış yapıldı.

30.05.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında belediye bünyesinde çalışan memurları kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında belediye bünyesinde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz tarafından imzalandı. Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiren ve 2024-2025 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi çerçevesinde memurlara ödenen sosyal denge tazminatına en yüksek oran olan yüzde 120 oranında artış yapıldı.

Memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Sendikamızla yapılan görüşmeler neticesinde belediyemizde çalışan memur arkadaşlarımızı ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'ni imzaladık. İmzaladığımız sözleşme ile kanuni olarak belirlenmiş olan yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal desteği sağlamış olduk. Belediyemizin başarısında, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma noktasında kritik bir rol oynayan değerli çalışma arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkmak, bizim için büyük önem taşımaktadır. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim güzel ortamlarda, güzel başarılara imza atmayı nasip etsin" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Memur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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