Battalgazi Belediyesi\'nden Filistin Konferansı

Politika

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "İnsan Hakları ve Sessizliğin Sesi: Filistin" konferansı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Gökhan Tuncel ve Prof. Dr. Emin Çelebi, Filistin meselesini insan hakları yönünden ele aldı.

Battalgazi Belediyesi, Filistin'in haklı mücadelesine dikkat çeken anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "İnsan Hakları ve Sessizliğin Sesi: Filistin" başlıklı konferans, Filistin'deki insan hakları ihlallerini uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı temsilen başkan yardımcılarının katıldığı programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel ile Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Çelebi konuşmacı olarak yer aldı.

Filistin meselesi insani ve felsefi boyutlarıyla ele alındı

Konferansta, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlalleri uluslararası hukuk perspektifinde ele alınırken, Filistin halkının direnişi ve dünya kamuoyunun tepkisizliği detaylı bir şekilde konuşuldu. Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Filistin meselesini insan hakları çerçevesinde ele alarak, konunun tarihi ve siyasal arka planına dikkat çekti ve uluslararası sistemin bu konuda yetersiz kaldığını vurguladı. Prof. Dr. Emin Çelebi ise meseleye daha çok felsefi ve etik bir bakış açısıyla yaklaşıp, Filistin'deki mağduriyetlerin insanlık değerleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar, konuşmacıların değerlendirmelerini dikkatle dinlerken, etkinlik sonunda söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Battalgazi Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmak adına anlamlı bir adım oldu. Konferans, katılımcılardan tam not alırken, insan hakları temalı etkinliklerin devam edeceği mesajı verildi. - MALATYA