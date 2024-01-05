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Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerine başladı - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerine başladı

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe koyduğu Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişiklikleri kapsamında, Battalgazi'de yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta ve tatlı esnaflarına işletmelerde fiyat etiketi, tarife ve menü denetimi gerçekleştirdi. Yönetmeliğe uyulmaması durumunda ise şikayet dahilinde cezai işlem uygulanması planlanıyor.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerine başladı
05.01.2024 - 11:45,
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Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" denetimlerine başladı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe koyduğu "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" değişiklikleri kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Battalgazi'de yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta ve tatlı esnaflarına işletmelerde fiyat etiketi, tarife ve menü denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu işyerlerinde giriş kapısı önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde fiyat listesi yerleştirilmesi gerekiyor. Tüketicilerin daha şeffaf bilgi almasını sağlamak, fiyatların açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesini ve tüketicilerin alışverişlerinde daha bilinçli olmalarını amaçlayan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta ve tatlıcı esnafı ziyaretlerinde denetimlerinin yanı sıra esnafa yönetmelik hakkında bilgilendirmede de bulundu. Yönetmeliğe uyulmaması durumunda ise şikayet dahilinde cezai işlem uygulanması planlanıyor.

Yürürlüğe giren karar kapsamında vatandaşların alışverişte bilinçli bir şekilde hareket etmelerinin önünün açıldığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ticaret Bakanlığı'mız tarafından yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte keyfi fiyatlandırma ortadan kalkacak, fahiş zamların önüne geçilecek. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ilçemizde yeme ve içme sektöründe hizmet veren işletmelere denetimlerini gerçekleştirdi, bilgilendirmelerini yaptı. Program kapsamında denetimlerimiz hızla devam edecek. Yönetmeliğe uyan bilinçli işletmelerimize, esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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