Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İşletmelere Denetim Yaptı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İşletmelere Denetim Yaptı

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İşletmelere Denetim Yaptı

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçede faaliyette bulunan zincir marketler, kafe, lokanta ve fırınlarda fiyat etiketi, reyon, yazarkasa-fiyat uyumu, fiyat listeleri ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler yönetmeliğe uymayan firmalara 38 adet cezai işlem uyguladı.

03.06.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçede faaliyette bulunan zincir marketler, kafe, lokanta ve fırınlarda fiyat etiketi, reyon, yazarkasa-fiyat uyumu, fiyat listeleri ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler yönetmeliğe uymayan firmalara 38 adet cezai işlem uyguladı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, güveni ve sağlığı için birçok görev ve sorumluluğu büyük bir özveriyle üstlenerek denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yeme-içme sektöründe hizmet veren işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında tüketicilerin etiket ve fiyat tarifelerini görerek daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak adına denetimlerini sıkılaştırdı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen denetimlerde 6502 sayılı kanunun 54'üncü maddesi gereği ilçede faaliyette bulunan zincir marketler, kafe, lokanta ve fırınlarda fiyat etiketi, reyon, yazarkasa-fiyat uyumu, fiyat listeleri ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Mayıs ayı boyunca yapılan denetimlerde 85 firma, 972 ürün kontrol edilerek 22 aykırı durum tespit edildi; bu tespitler neticesinde işletmelere 38 adet cezai işlem uygulandı.

Ekiplerden iş yerlerine bilgilendirme

İş yeri denetimlerinde yetkilileri 6502 sayılı kanunun gereklerini yerine getirmeleri konusunda uyaran ekipler, "Tüketicilerin kafe ve restoranlara girmeden önce fiyat etiketlerini görmeleri gerekiyor. Fiyatların asılı olması, en önemlisi de bu fiyatların menüyle uyuşması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Fiyatların sonunda TL ibaresinin bulunması ve fiyatların en son ne zaman değiştiğinin belirtilmesi gerekiyor. İşletmelerimizin bu hususlarda dikkat etmelerini, kanuna uymalarını istiyoruz" diyerek işletme sahiplerine bilgilendirmede bulundular.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde alınan karar doğrultusunda kurallara uyan esnaflara teşekkür eden Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük denetimlerin de aralıksız bir şekilde devam edeceğini ve yönetmeliğe uymayan işletmelere de tebligat sonrası cezai işlem uygulanacağını bildirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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