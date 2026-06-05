Battalgazi Belediyespor yarı final serisinde avantajı kaptı - Son Dakika
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Battalgazi Belediyespor yarı final serisinde avantajı kaptı

Battalgazi Belediyespor yarı final serisinde avantajı kaptı
05.06.2026 18:26  Güncelleme: 18:38
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Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Ligi play-off yarı final ilk maçında Battalgazi Belediyespor, Diyarbakır Seyrantepe'yi 10-6 yenerek seride avantaj sağladı. Rövanş 8 Haziran'da Diyarbakır'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Ligi play-off yarı final ilk maçında Diyarbakır Seyrantepe'yi 10-6 mağlup eden Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı, seride önemli bir avantaj elde etti.

Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Ligi play-off yarı final ilk maçında Diyarbakır Seyrantepe ile karşı karşıya geldi. İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 10-6 kazanan temsilcimiz, final yolunda önemli bir adım attı. Karşılaşmaya etkili başlayan Battalgazi Belediyespor, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 10-6'lık galibiyetle ayrıldı. Alınan sonuçla birlikte temsilcimiz, üç maç üzerinden oynanan yarı final serisinde avantajı eline geçirdi.

Mücadeleyi Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da tribünden takip etti. Taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmada alınan galibiyet, rövanş öncesinde takıma moral oldu. Yarı final serisinin ikinci karşılaşması 8 Haziran'da Diyarbakır'da oynanacak. Battalgazi Belediyespor'un bu maçtan da galibiyetle ayrılması halinde finale yükselen taraf olacak. Seride eşitlik oluşması durumunda ise üçüncü karşılaşma, normal sezonu üst sırada tamamlayan Diyarbakır Seyrantepe'nin ev sahipliğinde oynanacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediyespor yarı final serisinde avantajı kaptı - Son Dakika

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