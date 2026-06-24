Başkan Taşkın rezerv alınanda incelemede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Niyazi Mısri Rezerv Alanı'nda yapımı devam eden konut ve ticari alanlarda incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Niyazi Mısri Rezerv Alanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taşkın, "Eski çarpık yapılaşmanın yerini geniş caddeleri ve modern yapılarıyla yeni bir yaşam alanı alıyor" ifadelerini kullanırken, yaklaşık yüzde 95 seviyesine ulaşan projede konut ve iş yerlerinin yaz sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten bilgi alan Taşkın, deprem sonrası yeniden inşa edilen bölgedeki çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Niyazi Mısri Modern bir yaşam alanına dönüşüyor"

Niyazi Mısri bölgesinde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Eski çarpık yapılaşmanın, dar sokakların yerini geniş caddeleri ve modern yapılarıyla yeni bir yaşam alanı alıyor. İnşaat sahasında yaptığımız incelemelerde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını gördük. Niyazi Mısri bölgesi hem yapı kalitesi hem de şehircilik anlayışı açısından Malatya'nın önemli bölgelerinden biri olacak" dedi.

Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarının etap etap tamamlandığını ifade eden Taşkın, "Akpınar bölgesinde esnaflarımız yerleşmeye başladı. Niyazi Mısri'nin tamamlanmasının ardından Saray ve diğer rezerv alanlardaki çalışmaların da sonuçlarını göreceğiz. Vatandaşlarımız uzun süredir sabır gösteriyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimiz çok daha farklı bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

Taşkın, projede emeği geçen firma yetkililerine, mühendislere, teknik personele ve çalışanlara teşekkür etti.

"Çalışmalarda sona yaklaştık"

Niyazi Mısri 4. Etap Proje Müdürü Erhan Ermeç ise yaklaşık bir yıl önce başlanan projede sona yaklaşıldığını belirterek, "Şu anda yüzde 95 seviyesindeyiz. Şantiyemizde yaklaşık 300 kişi görev yapıyor. Üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Altyapı ve çevre düzenlemelerine ilişkin kalan işleri de tamamlayarak projeyi yaz sonuna kadar teslim aşamasına getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin etaplar halinde yürütüldüğünü kaydeden Ermeç, birinci etapta 497 daire, 335 dükkan ve 130 ofis, ikinci etapta ise 409 daire ve 130 dükkanın yer aldığını belirtti. İmalat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Ermeç, kalan altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından projenin teslim sürecine geçileceğini sözlerine ekledi. - MALATYA