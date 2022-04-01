Battalgazi'de Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülecek - Son Dakika
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Battalgazi'de Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülecek

01.04.2022 11:41
Battalgazi'de Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülecek

Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan ayının gelmesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu özel ayın tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mesajında 'Bizi Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Mevla, bu rahmet ikliminin hatır ve hürmetine hepimizi aydınlık ve selamete çıkarsın.' diyerek, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutladı. 'On bir ayın sultanı' şeklinde tarif bulan Ramazan'ı bir kez daha karşılıyor olmaktan büyük bir huzur ve mutluluk duyduklarını belirten Güder, mesajında şunları belirtti:

"Tüm İslam alemi ve vatandaşlarımızın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Ramazan ayının ruhunu kalplerimize miraç etmek düşer. ve hepimize bu manevi atmosferi doyasıya teneffüs etmek düşer. Ramazan ayı af ve mağfiret ayı, Yüce Allah'ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay birçok güzellikleri barındırır, kutlu bir misafir gibi heyecanla karşılanır, hüzünle uğurlanır. Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksullara yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Halkımızın bu kutsal ayda yardım yaparak, bağışta bulunarak, dua ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla dayanışma içinde olacağına inanıyorum. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Ramazanı Şerif'i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, huzur, coşku ve sevinçle geçireceğimiz bayram günlerine kavuşmayı Cenabı Allah'tan niyaz edelim. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının başta Malatyalı hemşerilerimiz olmak üzere milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" - MALATYA

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Osman Güder, Ramazan, İslam, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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