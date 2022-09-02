Başkan Ünlü çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Başkan Ünlü çalışmaları inceledi

02.09.2022 17:26
Başkan Ünlü çalışmaları inceledi

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Başkan Yardımcı Mustafa Ceylan ve birim amirleri ile birlikte Yeni Mahalle Hilal Sokak ve Tepebayat Mahallesi Ömer Mülazım Caddesi'nde yapımı devam eden çevre düzenleme ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları ile Yatukcu Mahallesi Çaltı mevkiine yeni başlanan şebeke suyu ishale hattı çalışmalarını inceledi.

İlçe halkının sağlıklı su kullanımı ve tüketimi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ünlü "Belediyesi olarak ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünde çalışmalarımızın devam ettiği Yeni Mahalle Hilal Sokak ve Tepebayat Mahallesi Ömer Mülazım Caddesi ile Yatukcu Mahallesi Çaltı mevkiine yeni döşenen şebeke suyu ishale hattındaki çalışmaları yerinde görerek ilgili birim müdürlerimizden bilgi aldım. Yaptığımız yenilikler için esnaf ve vatandaşlarımızın bizzat teşekkürleri, gösterdikleri memnuniyet çalışma şevkimizi daha çok artırıyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Mustafa Ceylan, Yeni Mahalle, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ünlü çalışmaları inceledi - Son Dakika

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