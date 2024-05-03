Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı\'na katıldı

Politika

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 25'inci ve 26'ıncı dönem Aydın Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'ün katılımlarıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yerel yönetimlerin gerçekleştireceği çalışmalar ele alındı.

Ak Parti Bayburt İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Gençlik Kolları İl Başkanı Batuhan Tataroğlu ve partililer yer aldı. - BAYBURT