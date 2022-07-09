Baydilli kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Baydilli kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı

09.07.2022 14:44
Baydilli kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret ederek kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret ederek kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim alanlarını ziyaret etti. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bir araya gelen Baydilli, sohbet etti, bayramlaştı ve kolaylıklar diledi.

İlçe genelinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Baydilli, "Bayram namazımızı Dergah Camisinde eda ettikten sonra ilçe sınırlarında belirlediğimiz kurban kesim alanlarımızı ziyaret ettik. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına Karaköprü Belediyesi olarak 190 Personel, 6 Arasöz ve 6 Kepçe ile sahadayız. Kesim yerlerimizi ziyaret ederken hem vatandaşlarımızla bayramlaştık hem de kolaylıklar diledik. İnşallah her bayram da olduğu gibi bu bayramda da temizlik anlamında sorunsuz ve sıkıntısız geçer. Tekrardan tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Baydilli, özellikle temizlik konusundaki sorunların yaşanmaması için Temizlik İşleri ekiplerine talimat verdi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Metin Baydilli, Karaköprü, Hisarcık, Kurban, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Baydilli kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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