Baykan'dan CHP'ye İkiyüzlülük Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Baykan'dan CHP'ye İkiyüzlülük Eleştirisi

Baykan\'dan CHP\'ye İkiyüzlülük Eleştirisi
12.06.2025 14:46
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Mehmet Baykan, CHP'nin eleştirilerine yanıt vererek siyasi ikiyüzlülük vurgusu yaptı ve yolsuzlukları ele aldı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti'li Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilmesine yönelik eleştirilere ilişkin, "CHP'nin çoğunlukta olduğu ilçelerde kendi adaylarının seçilmesini demokrasi olarak görenler, AK Parti'nin çoğunlukla seçtiği adayı, gayri hükümsüz ilan etmesi en hafif ifadesiyle siyasi ikiyüzlülüktür." dedi.

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında, "organize suç örgütü yapılanmasına" dair çok güçlü verilerin elde edildiğini söyledi.

Baykan, "Bu, sadece yolsuzluk dosyası değil aynı zamanda devletin kurumlarının, halkın vergisinin, seçmenin iradesinin suistimalidir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği bir mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine tepki gösteren Baykan, "bağırıp çağırarak" baskı kurulmaya çalışıldığını belirtti.

Baykan, "Sayın Özgür Özel, bağıracak bir yer arıyorsanız dönün kendi adamlarınıza, belediye başkanlarınıza bağırın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na 'oğlum sert kayaya çarptın' derken bir de dönün kendi belediye başkanlarınıza 'Oğlum siz ne yaptınız? İtiraflarla ortaya çıkan sonuçlarla bizi rezil ettiniz' diye onlara bağırın." sözlerini sarf etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz'in belediye başkanvekili seçildiğini anımsatan Baykan, seçime yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Baykan, şöyle konuştu:

"CHP'nin çoğunlukta olduğu ilçelerde kendi adaylarının seçilmesini demokrasi olarak görenler, AK Parti'nin çoğunlukla seçtiği adayı gayri hükümsüz ilan etmesi en hafif ifadesiyle siyasi ikiyüzlülüktür. Çifte standart, demokratik meşruiyeti aşındırır. Temel soru şudur; Aynı usulle yapılan seçim sadece kazanan partisine göre mi meşru sayılacaktır? CHP kazandığında 'milli irade tecelli etti' diyenlerin AK Parti kazandığında 'bu seçim tartışmalıdır' demesi demokrasiye değil keyfiliğe işarettir."

Baykan, daha sonra AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr Zakir Avşar'ın hazırladığı "Yolsuzluk Söylemi Üzerinden Kurulan Siyaset: AK Parti ile CHP'li Belediyeler Arasındaki Sistemsel Farklar" başlıklı raporu anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Baykan'dan CHP'ye İkiyüzlülük Eleştirisi - Son Dakika

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