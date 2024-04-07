Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, "Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim" dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar ve Ramazan ayı şenliğine katıldı. İftar öncesinde vatandaşlara seslenen Başkan Önal, "Yaklaşan Ramazan Bayramımızı kutluyor, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugün burada paylaştığımız sofranın da bereket, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Sizlerin oylarıyla Bayraklı Belediye Başkanı seçildim. Şimdi hızla Bayraklı için hizmete başlıyoruz" dedi.
'Tutamayacağım sözü vermedim'
Başkan Önal, "Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim. Halkımızın bize olan güvenine layık olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithaf ettiğimiz ilk 100 günde birçok çalışmayı hızlıca hayata geçireceğiz" dedi. Hacivat Karagöz ve çeşitli etkinliklerle renklenen Ramazan Şenliği, oruçların açılmasının ardından Semazen gösterisiyle devam etti. - İZMİR
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkayış, seçim sonuçlarının analiz edileceğini ve halkın beklentilerine uygun politikaların belirleneceğini söyledi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkayış, AA'nın milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran bir kuruluş olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren AA çalışanlarına kolaylık ve başarı diledi.
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
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