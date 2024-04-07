Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu\'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, 'Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim' dedi.

07.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:20
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, "Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar ve Ramazan ayı şenliğine katıldı. İftar öncesinde vatandaşlara seslenen Başkan Önal, "Yaklaşan Ramazan Bayramımızı kutluyor, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugün burada paylaştığımız sofranın da bereket, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Sizlerin oylarıyla Bayraklı Belediye Başkanı seçildim. Şimdi hızla Bayraklı için hizmete başlıyoruz" dedi.

'Tutamayacağım sözü vermedim'

Başkan Önal, "Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim. Halkımızın bize olan güvenine layık olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithaf ettiğimiz ilk 100 günde birçok çalışmayı hızlıca hayata geçireceğiz" dedi. Hacivat Karagöz ve çeşitli etkinliklerle renklenen Ramazan Şenliği, oruçların açılmasının ardından Semazen gösterisiyle devam etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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