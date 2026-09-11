Bayraktar, Bakü'deki 5. Enerji Forumu'nda Şahbazov ile görüştü - Son Dakika
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Bayraktar, Bakü'deki 5. Enerji Forumu'nda Şahbazov ile görüştü

Bayraktar, Bakü\'deki 5. Enerji Forumu\'nda Şahbazov ile görüştü
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan-Türkiye 5. Enerji Forumu için gittiği Bakü'de mevkidaşı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Görüşmede elektrik enerjisi bağlantıları, yeşil enerji koridorları ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamındaki iş birliği ele alındı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan- Türkiye 5. Enerji Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Bayraktar temasları kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ortak tarihe, milli köklere ve kardeşliğe dayanan Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığının son yıllarda müttefiklik seviyesine yükselmesinin enerji iş birliğine de yeni bir içerik kazandırdığı kaydedildi. Ortak enerji projelerinin iki ülkenin ve bölgenin enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı belirtilirken, ikili ve bölgesel enerji gündeminde yer alan konuların mevcut durumu gözden geçirildi. Bakanlar, Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nu, enerji ortaklığını sürdürülebilir şekilde geliştiren ve yeni iş birliği alanlarıyla zenginleştiren önemli bir platform olarak değerlendirdi.

Görüşmede, küresel enerji mimarisinde meydana gelen değişiklikler ve elektrifikasyonun hızlanması karşısında artan enerji talebinin elektrik enerjisi bağlantılarının stratejik önemini artırdığı belirtildi. Bu bağlamda, Nahçıvan ve Gürcistan üzerinden Azerbaycan-Türkiye elektrik enerjisi bağlantılarının ve yeşil enerji koridorlarının geliştirilmesi, ayrıca "Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru" projesi çerçevesinde iş birliği imkanları da ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bu yılın kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapması kapsamında Azerbaycan-Türkiye iş birliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. COP31 "Enerji ve Ulaştırma Günü" kapsamında planlanan etkinlikler ile Azerbaycan'ın COP29 Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu enerji girişimlerinin sürdürülmesi imkanları değerlendirildi. Ayrıca, elektrik enerjisi bağlantıları ve yeşil enerji koridorları alanındaki ortak projelerin COP31'in temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon öncelikleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın COP29 Başkanlığı kapsamında kazandığı deneyimi paylaşarak COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'ye destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayraktar, Bakü'deki 5. Enerji Forumu'nda Şahbazov ile görüştü - Son Dakika

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