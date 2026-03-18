Bayraktar\'dan Birlik Vurgusu

18.03.2026 21:52
Enerji Bakanı Bayraktar, küresel belirsizlikte Türkiye'nin güçlü kalması için birlik ve beraberlik şarttır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü kalabilmesi için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Bayraktar, bölgesel savaşlar ve küresel gerilimlerin belirsizliği artırdığını ifade etti. Türkiye'nin pandemi ve depremler gibi zorlu süreçleri başarıyla atlattığını dile getiren Bayraktar, "Bu yeni dönemi de güçlenerek geride bırakacağız." dedi.

Küresel sistemde önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, uluslararası düzenin sarsıldığını ve öngörülemez bir dönemin başladığını söyledi. Yapay zeka ve dijitalleşmenin hayatın her alanını dönüştürdüğünü vurgulayan Bayraktar, bu gelişmelerin ekonomik ve sosyal yapıyı da köklü şekilde değiştireceğini kaydetti.

Türkiye'nin güçlü kalabilmesi için iç dayanışmanın artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, birlik mesajı verdi.

Erzincan'a ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Bayraktar, özellikle İliç'te yaşanan süreçte bölge halkıyla yakın temas halinde olduklarını söyledi. Şehrin sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, çalışmaların aynı hassasiyetle süreceğini dile getirdi.

Kentte enerji yatırımlarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, doğalgaz hizmetinin ulaşmadığı bölgeler için planlamaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, Kemaliye ve Otlukbeli başta olmak üzere tüm ilçelerde enerji hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Erzincan'a pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydeden Bayraktar, enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
