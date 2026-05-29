Bayramda Rekor Otoyol Geçişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Rekor Otoyol Geçişi

Bayramda Rekor Otoyol Geçişi
29.05.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, bayramda otoyollarda rekor geçişler yaşandığını açıkladı ve kazasız bir bayram dileğinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bazı otoyol kesimlerinde bayramın 9 gün olması hasebiyle rekor geçişlerin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde organize edilen programda konuşan Bakan Uraloğlu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği zamanlar olduğunu söyledi.

Günlük trafik kazalarında bayram dönemlerinden daha çok insanın hayatını kaybettiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayram istatistikleri bayram sonunda ancak netleşecek. Bunu da İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Bazı otoyol kesimlerinde bayramın 9 gün olması hasebiyle rekor geçişlerin olduğunu söyleyebilirim. Onlar konusunda da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dönüş yolunda vatandaşların inşallah kazasız, belasız dönmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Gerek kolluk güçlerimiz, gerek karayollarımız, gerek havalimanları, metrolardaki görevlilerimiz görevleri başında. İnşallah sağ salim bayramı geçirmeye gayret ediyoruz."

Uraloğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u da tebrik ederek, "Kupalar alan bir takımımız. Sporuyla, centilmenliğiyle Türkiye'ye örnek olmuş bir takım. Sadece Trabzon'un değil, Anadolu'nun her tarafında taraftar bulmuş, 70'lerde fırtına estirmiş bir takım. Ben tebrik ediyorum. Yine 1. Lig'e çıkan takımlar var onları tebrik ediyorum. İnşallah onlar da 1. Lig'e, Süper Lig'e renk getireceklerdir. Akçaabat Sebatspor'umuzu bu vesileyle de tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bayramda Rekor Otoyol Geçişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:18:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bayramda Rekor Otoyol Geçişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.