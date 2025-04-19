Bayramov'dan Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Bayramov'dan Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasına taziye ziyaretinde bulundu.

19.04.2025 15:40
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

ANTALYA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün toprağa verilen Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası için taziye ziyaretinde bulundu.

Tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Ak Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasına taziye ziyaretleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulunmuştu. Bugün ise sabah saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy baba ocağına gelerek taziyelerini bildirdi. Saat 12: 00'de İstanbul'dan uçak ile Antalya'ya gelen ve ardından taziyelerini sunmak için Alanya ilçesine ulaşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ise baba ocağında Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu karşıladı. Yaklaşık bir saat taziye evinde bulanan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov taziyelerini sunduktan sonra Alanya'dan ayrıldı.

Taziye ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Byaramov "Allah'tan merhum Osman Çavuşoğlu'na rahmet diliyoruz,mekanının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz. Osman Çavuşoğlu'nu tanımasam da ancak burada kısa müddet içerisinde insanlardan ciddi hoş sözler, hatıralar, insanların bu kadar izdihamla gelip bu mecliste iştirak etmesi ve hayata Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evladı dünyaya getirmesi, onu terbiye etmesi bu özünde hesap edilen bir şey. Onun hayatta çok büyük bir iz bırakmasına hesap edilen çok uzun, manalı ve hoş takdir hayat sürmesi bir gösteriş. Biz Azerbaycan'da Mevlüt beye herkesin çok büyük bir sevgisi var. Herkesin çok büyük saygısı var. Azerbaycan- Türkiye münasebetlerimizde hususi önem veren ve yanaşan bir kardeşimizdir, dostumuzdur. Biz de bugün burada iştirak etmekle yalnız öz hürmetimizi ve iştirakimizle bütün Azerbaycan halkının başsağlıklarını yaşattırmak için buradayız" dedi.

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Kaynak: İHA

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