BBP Başkanı Destici: "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ebedi teminatı ve yaşayan vicdanıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ebediyete irtihal eden bütün gazilerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ebedi teminatı ve yaşayan vicdanıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yazılı açıklama yayımladı. Destici, gaziliğin; vatan uğruna göze alınan fedakarlığın, millet sevgisinin ve sarsılmaz bir imanla yürütülen mücadelenin yaşayan şeref nişanesi olduğunu ifade etti.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ebedi teminatı ve yaşayan vicdanıdır"

Mustafa Destici, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"19 Eylül, Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanının verildiği; milletimizin bütün gazilerine duyduğu minnetin anlam kazandığı müstesna bir gündür. Gazilerimiz; Çanakkale'den Sakarya'ya, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz direnişine kadar vatanımızın bütünlüğü, bayrağımızın hürriyeti ve milletimizin istiklali uğruna canlarını ortaya koymuş kahramanlarımızdır. Onların bedenlerinde taşıdıkları her yara, bu toprakların hangi bedeller ödenerek vatan kılındığının silinmez kaydıdır. Milletimiz, bugün hür ve başı dik yaşıyorsa bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve kahraman gazilerimizin cesaretine borçludur. Gazilerimize duyduğumuz minnet, yalnızca belirli günlerde söylenen sözlerden ibaret kalmamalıdır. Onların ve kıymetli ailelerinin sağlık, sosyal güvenlik ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşılamak, insanca ve onurlu bir hayat sürmelerini temin etmek devletimizin vazgeçilmez sorumluluğudur. Büyük Birlik Partisi olarak gazilerimizin her meselesini kendi meselemiz kabul etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün gazilerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ebedi teminatı ve yaşayan vicdanıdır."