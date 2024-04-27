BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BBP Bursa il yönetimi ve Alperen Ocakları temsilcileriyle birlikte, mazbatalarını alarak göreve başlayan belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

27.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BBP Bursa il yönetimi ve Alperen Ocakları temsilcileriyle birlikte, mazbatalarını alarak göreve başlayan belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'ı ziyaret eden heyet, akabinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile makamında bir araya geldi. Alfatlı, "31 Mart seçimleri öncelikle muhtarlarımıza, beldelerimize, ilçelerimize, illerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanarak seçimlerde sözlerini söyledi. Şimdi seçilen yöneticilerin hizmet zamanıdır. Seçilen belediye başkanlarını ve tüm seçilenleri tebrik ediyoruz. Biz de Bursa ilimizde tüm belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı içinde yer alıyoruz. Ancak tüm belediye başkanlarımızın vatandaşlarımızın lehine olan uygulamalarında yanlarında olacağız. Vatandaşlarımızın aleyhine olan tüm konularda ve kararlarda da gerekli uyarıları yapacağız. Bizim temennimiz tüm belediyelerimizde daha iyi hizmet yarışı olsun" dedi.

Başkanlar yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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