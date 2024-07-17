BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: En düşük emekli aylığı 18 bin lira olmalı - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: En düşük emekli aylığı 18 bin lira olmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti.

17.07.2024 14:44
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm Müslümanların muharrem ayını tebrik etti, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin başarılı olmasını isteyenlerin büyük bir "teröristan" kurulmasını hayal ettiklerini belirten Destici,"Size hayalini bile kurdurmayacağız, hayallerinizi bile zindan etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Asgari ücret seviyesine çıkarılmalı"

En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: En düşük emekli aylığı 18 bin lira olmalı - Son Dakika

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