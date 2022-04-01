BBP Genel Başkanı Destici: "Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz"

01.04.2022 14:43
BBP Genel Başkanı Destici: "Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz"

Ramazan ayı sebebiyle mesaj yayınlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz" dedi.

Ramazan ayı sebebiyle mesaj yayınlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda Ramazan ayının bir imtihan olduğuna dikkat

çeken Destici, "Yaşadığımız şartlar nedeniyle zor durumda olan insanlara, özellikle dezavantajlı kesimler ve yakın çevremizden başlamak üzere, yardım etmekle de yükümlüyüz. Ramazan ayında, ibadetlerimizden daha fazla, diğer insanlara karşı sorumluluklarımızla da bir imtihan vereceğiz. Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz" ifadesini kullandı.

Destici mesajına şöyle devam etti:

"Başta, büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımız ve bu zor şartlarda ülkemizi ve milletimizi korumak için canları pahasına görev yapan güvenlik güçleri mensuplarımız olmak üzere, milletimizin Ramazan ayını kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günleri atlatmamıza, hepimiz için sağlıklı ve aydınlık günlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ANKARA

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Milletçe, yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde ve birlik olarak aşabiliriz' - Son Dakika


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