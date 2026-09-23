BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak"

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BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak"
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak, devleti ve milleti ebediyen bu beladan kurtaracaktır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak, devleti ve milleti ebediyen bu beladan kurtaracaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Filistin'in tanınması çağrılarını, İsrail'in saldırganlığına yönelik eleştirilerini ve "Dünya 5'ten büyüktür" vurgusuyla BM'nin mevcut yapısının yetersizliğini dile getirmesini takdirle karşıladığını belirtti. Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırıyı da kınadığını dile getirerek, tüm eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici, Türkiye Devleti'nin bugün olduğu gibi yarın da teröre taviz vermeyeceğini sözlerine ekledi.

"Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' demişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletini temsilen BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya değinen Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrısını bir kez daha dile getirmesinin önemine değindi. Destici ayrıca, "Erdoğan'ın Filistin Devleti'ni şu ana kadar tanımamış olan ülkeler tarafından tanınmasına yönelik çağrısının ve İsrail'in saldırganlığına ve soykırım işlediğine dair net sözleri önemlidir. Bu konuda dünya devletlerini ve diğer kuruluşları daha aktif bir şekilde yol almaya davet etmesi, dünyanın diğer bölgelerinde devam eden adaletsizlikleri dile getirmesi, savaşların durması noktasında ileri attığı tezleri ve sözleri de önemlidir. Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü, BM'nin bu yapısıyla BM'nin karar alıcı bir noktada olmadığını ve sadece durum değerlendirmesi yapan bir örgüt niteliği taşıdığını ifade etmesi gerçekten takdire şayandır" diye konuştu.

"Eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum"

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırıya da değinen Destici, yaşanan olayı üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki bir genç öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırıda maalesef 3'ü ağır olmak üzere 8 öğrencimiz yaralanmıştır. Eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak"

Destici, Türkiye Devleti'nin teröre asla geçit vermeyeceğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye hedefinin gerçek karşılığı; silahın susmasıyla birlikte silahlı kapasitenin, finansın, insan kaynağının, lojistiğin ve yeniden yapılanma imkanının da ortadan kalkmasıdır. Devletin kararlılığı, milletin huzuru ve hukukun üstünlüğü aynı zeminde buluşmalıdır. Terörsüz Türkiye'nin geleceği, terör örgütlerinin ne söyleyeceğiyle değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahada neyi gerçekleştireceğiyle önemlidir. Bununla belirlenir. Belirleyici olan yine devletimizdir. Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak, devleti ve milleti ebediyen bu beladan kurtaracaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiPolitikaTerörSon Dakika

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