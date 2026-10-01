BBP Genel Başkanı Destici, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı:

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- "(Fon soruşturmaları) Türkiye'nin bütün zorlukları atlattığı gibi bunu da atlatacağını düşünüyorum ama burada dileğimiz, temennimiz kim bu işe bulaşmışsa, bu işi organize etmişse, bile isteye kim bu işin içinde olmuşsa mutlaka hukuk önünde hesabını vermeli"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmalarına ilişkin, " Türkiye'nin bütün zorlukları atlattığı gibi bunu da atlatacağını düşünüyorum ama burada dileğimiz, temennimiz kim bu işe bulaşmışsa, bu işi organize etmişse, bile isteye kim bu işin içinde olmuşsa mutlaka hukuk önünde hesabını vermeli." dedi.

Destici, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Destici, fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, parti olarak "yolsuzluk ve vurgunlara" karşı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmalarıyla ilgili açıklamalarının önemine vurgu yapan Destici, yanlışa bulaşanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bütün zorlukları atlattığı gibi bunu da atlatacağını düşünüyorum ama burada dileğimiz, temennimiz kim bu işe bulaşmışsa, bu işi organize etmişse, bile isteye kim bu işin içinde olmuşsa mutlaka hukuk önünde hesabını vermeli. Bir soygundur bu. Buradan kazandıkları paraların da mutlaka alınması lazım. Bu paralarla da suçsuz bir şekilde bu çeteleşmeden, çıkar gruplarından haberi olmadan fonlara para yatıranların ya da borsada hisse alanların zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: - Son Dakika
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