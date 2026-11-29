Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi Büyük Birlik Partisidir, ocağı da Alperen Ocaklarıdır. Bundan gayrısı yalandır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı basın açıklamasında, yola çıktıkları ilk günden itibaren Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında yer aldıklarını, vefatının ardından da açtığı yolda ilerlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Yazıcıoğlu'nun sağlığında yanında durmayan, onu terk eden ve eleştiren kişilerin bugün onun ismi üzerinden prim yapmaya ve itibar kazanmaya çalıştıklarına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Bu tam bir edepsizliktir, ahlaksızlıktır ve siyasi nezaketsizliktir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi Büyük Birlik Partisidir, ocağı da Alperen Ocaklarıdır. Bundan gayrısı yalandır. Ne Muhsin Yazıcıoğlu sevdalıları ne de milletimiz buna prim vermeyecektir. Suskunluğumuz acziyetimizden değil, Muhsin Başkanımızın duruşunu devam ettiriyor olmamızdandır."

Destici, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gerektiğini de ifade ederek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrımız, '2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır.' diyoruz. Çünkü asgari ücrete temmuz zammı da yapılmıyor. Burada işverenlerin bir serzenişi olabilir. Lakin işverenlerimize de çağrımız şudur, çalışanın hakkını vermek gerekir." diye konuştu.

İl başkanlarına seslenen Destici, "Bize düşen, hazırlanmaktır. Biz, 33 yılda hazırlandık Allah'ın izniyle. Milletimizin güvenini, sempatisini kazanmışız. Oy potansiyelimiz yüzde 30'larda ama biz niye birdeyiz, ikideyiz, üçteyiz? Bunu da kendimize sorup, cevabını verip, o potansiyelimizin en az 3'te 1'ini nasıl alırızın gayreti içinde olmalıyız. Büyük Birlik Partisinde bunu başaracak kadrolar vardır." ifadelerini kullandı.