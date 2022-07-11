BBP Genel Başkanı Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

11.07.2022 12:29
BBP Genel Başkanı Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Boşnakların Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından Sırplara öldürülmek üzere teslim edilmesinin BM'nin ve Avrupa'nın suç ortaklığı ve insanlık suçu olarak tarihe geçtiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Boşnakların Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından Sırplara öldürülmek üzere teslim edilmesinin BM'nin ve Avrupa'nın suç ortaklığı ve insanlık suçu olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, soykırımın Birleşmiş Milletler'in (BM) Boşnaklar için "Güvenli Bölge" ilan ettiği alanda meydana geldiğini anımsattı.

Katledilen Boşnakların Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından Sırplara teslim edildiğini belirten Destici, şu ana kadar 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın katledildiğini hatırlattı.

Şimdiye kadar 64 toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Boşnak kardeşlerimizin BM Barış Gücü tarafından Sırplara öldürülmek üzere teslim edilmesi, BM'nin ve Avrupa'nın, suç ortaklıkları ve insanlık suçları olarak da ayrıca tarihe geçti. Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılında katledilen kardeşlerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle 2003 yılında kaybettiğimiz Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Birleşmiş Milletler, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

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