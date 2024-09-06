Destici'den Ayşenur Ezgi Eygi'ye Başsağlığı

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Batı Şeria'da Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen bir protesto sırasında, terörist İsrail'in yaptığı kanlı müdahalede hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'ye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Aynı saldırıda ve diğer saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyor, soykırımcı katil Netenyahu ve yönetimini lanetliyorum."